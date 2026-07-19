Социальный контракт помог фотографу из Ставрополья начать свой бизнес

Фотограф из села Новоселицкого Ставропольского края Елена Зубкова с помощью социального контракта превратила увлечение в успешное дело, сообщили в региональном правительстве. Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Семья».
Благодаря господдержке Елена приобрела собственный комплект фототехники, ноутбук и другое оборудование. Сегодня она успешно проводит семейные и детские фотосессии, а в планах — открытие собственной фотостудии.
Отметим, такая помощь оформляется на выбор по нескольким направлениям, в том числе для поиска работы и развития личного хозяйства. Всего в регионе в этом году планируется заключить около 5 тыс. социальных контрактов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.