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Дерматолог дала советы по выбору купальника

Закрытый купальник больше прикрывает тело от ультрафиолета.

Источник: Комсомольская правда

Выбор купальников огромен. В настоящее время это раздельные купальники, бикини и закрытые наряды для плавания. Об этом aif.ru сообщила врач-дерматовенеролог Марина Леонова.

«Сегодня тренд на закрытые купальные костюмы возвращается. И я считаю этот фактор позитивным», — сказала специалист.

Врач объяснила, что, во-первых, чем больше тела прикрывает от ультрафиолета купальник, тем меньше шансов заработать солнечный ожог. А кроме того, только закрытые купальники способны свести к нулю риск перегрева организма, который может закончиться тепловым ударом.

Те же рекомендации относятся и к мужским плавкам — чем из большего количества ткани они изготовлены, тем лучше для здоровья, добавила Леонова.

RT предупредил, что отдых у моря, на озере или реке несет не только приятные впечатления, но и может быть связан с определенными рисками для здоровья. На пляже человек может столкнуться с различными инфекциями, которые передаются через воду, пищу, песок или при несоблюдении элементарных правил гигиены.