Дерматолог дала советы по выбору купальника

RT предупредил, что отдых у моря, на озере или реке несет не только приятные впечатления, но и может быть связан с определенными рисками для здоровья. На пляже человек может столкнуться с различными инфекциями, которые передаются через воду, пищу, песок или при несоблюдении элементарных правил гигиены.