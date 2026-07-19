В Череповце открыли четвертый в регионе памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину в декабре 2024 года был установлен на территории музея «Вологодская ссылка» в столице региона по инициативе господина Филимонова. Региональная прокуратура обратилась в суд с иском и потребовала снести памятник из-за нарушений законодательства о госзакупках. Суд согласился с доводами истца и признал госконтракт недействительным. При этом памятник остался на месте в новом юридическом статусе — его передали музею «Вологодская ссылка» по договору безвозмездного пользования. Еще два памятника Иосифу Сталину установлены в поселке Кадуй (у краеведческого музея) и в городе Никольск (у здания школы) Вологодской области.