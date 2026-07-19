Делегация Татарстана приняла участие в Форуме классных руководителей

Делегация из Республики Татарстан присоединилась к региональному этапу Форума классных руководителей, который прошел в Приволжском федеральном округе (ПФО). Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении культуры исполнительного комитета Арского района.
Мероприятие состоялось 24 и 25 июня в Перми. В нем приняли участие классные руководители, кураторы групп среднего профессионального образования (СПО), заместители директоров школ по воспитательной работе, директора школ и СПО и другие представители педагогического сообщества. В состав делегации Татарстана вошла заместитель директора по воспитательной работе Арского педагогического колледжа имени Г. Тукая Лилия Салахиева.
Участников познакомили с Форумом классных руководителей, проектом ЗОЖ-марафона, телешоу «Классная тема!» и другими возможностями для педагогов. Интерактивную площадку «Билет в будущее: разбор профориентационной диагностики» провела заместитель руководителя Аналитического центра Фонда гуманитарных проектов Надежда Медведева. Кроме того, народный учитель СССР Петр Головин поделился профессиональным опытом и подходами к воспитанию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.