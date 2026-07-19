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Делегация Татарстана приняла участие в Форуме классных руководителей

Региональный этап в Перми объединил педагогов из Приволжского федерального округа.

Источник: Национальные проекты России

Делегация из Республики Татарстан присоединилась к региональному этапу Форума классных руководителей, который прошел в Приволжском федеральном округе (ПФО). Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении культуры исполнительного комитета Арского района.

Мероприятие состоялось 24 и 25 июня в Перми. В нем приняли участие классные руководители, кураторы групп среднего профессионального образования (СПО), заместители директоров школ по воспитательной работе, директора школ и СПО и другие представители педагогического сообщества. В состав делегации Татарстана вошла заместитель директора по воспитательной работе Арского педагогического колледжа имени Г. Тукая Лилия Салахиева.

Участников познакомили с Форумом классных руководителей, проектом ЗОЖ-марафона, телешоу «Классная тема!» и другими возможностями для педагогов. Интерактивную площадку «Билет в будущее: разбор профориентационной диагностики» провела заместитель руководителя Аналитического центра Фонда гуманитарных проектов Надежда Медведева. Кроме того, народный учитель СССР Петр Головин поделился профессиональным опытом и подходами к воспитанию.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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