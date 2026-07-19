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Россиянам раскрыли, как получить в наследство пенсионные накопления

Заявление нужно подать через Госуслуги, в СФР или почтой.

Источник: Комсомольская правда

Для получения в наследство пенсионных накоплений умершего родственникам требуется подать заявление в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал юрист Сергей Багян.

Он уточнил, что пенсионные накопления не входят в общую наследственную массу как обычное имущество, а выплачиваются правопреемникам по особым правилам.

«Если гражданин не определил правопреемников при жизни, то ими автоматически считаются его родственники. В первую очередь это дети, супруг и родители, а во вторую — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки», — сказал эксперт.

По его словам, выплата родственникам одной очереди происходит в равных долях. Заявление следует подать через портал Госуслуг, в клиентской службе СФР или почтой, добавил Багян.

Ранее KP.RU сообщил, что пенсионные накопления можно получить единовременной выплатой, однако такая возможность предусмотрена не для всех россиян.