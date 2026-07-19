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СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в результате пожара

В Пермском крае СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в пожаре.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Тело подростка обнаружено после пожара на веранде дома в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК.

По данным ведомства, на веранде дома на улице Златоустовской в Лысьве произошел пожар. Когда огонь был потушен, на месте инцидента спасатели нашли тело 14-летнего подростка.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ по факту гибели подростка в частном доме в результате пожара», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства, чтобы разобраться в ситуации, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы, а также изъяли с веранды ряд предметов.