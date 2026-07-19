Врач перечислила неочевидные продукты, которые превращают кишечник в отбойный молоток

Ранее учёные выяснили, как меняется интенсивность газообразования на протяжении дня, и попытались определить нормальные показатели для здорового человека. В исследовании фиксировали эпизоды метеоризма по часам — их количество росло с утра и достигало максимума к вечеру. Пик приходился на промежуток с 18:00 до 22:00, что исследователи объяснили накоплением суточного объёма калорий и клетчатки к этому времени.