11-летнего мальчика на сапборде унесло на 1,5 км от берега Минского моря — он несколько раз падал с доски и был обессилен к моменту прибытия спасателей. Подробности приводит ОСВОД Беларуси.
Все произошло вечером 18 июля. Родители мальчик обнаружили, что ребенок пропал, забили тревогу.
Ребенок был обнаружен на втором пляже Заславского водохранилища (Минского моря) на сапборде.
«Из за начавшегося сильного ветра и высоких волн ребенка стало уносить от берега — он несколько раз падал с доски и к моменту прибытия спасателей был сильно обессилен», — сказали в ОСВОД.
Спасатели сообщили, что мальчик находился в 1500 метрах от берега. Они извлекли ребенка из воды и передали родителям.
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