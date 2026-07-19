В Мурманской области после съезда автобуса в кювет пострадали 14 человек

Ранее, 11 июля, на автодороге Кузайкино — Нурлат в Татарстане произошло ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Самара — Набережные Челны. Водитель не справился с управлением, автобус выехал в кювет и перевернулся. По данным регионального управления МЧС, в результате ДТП пострадали 15 человек. Как уточнили в Минздраве республики, девять пострадавших были госпитализированы.