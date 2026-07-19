В Мурманской области после съезда автобуса в кювет пострадали 14 человек

В Мурманской области на автодороге Апатиты — Кировск маршрутный микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. Пострадали 14 человек, сообщила прокуратура региона.
Авария произошла 19 июля около 14:25 мск. По предварительным данным, 61-летний водитель, следовавший по маршруту Кировск — Апатиты, резко почувствовал себя плохо, не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет.
«В результате ДТП водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса, в том числе ребенок, госпитализированы с различными травмами», — говорится в сообщении.
Прокурор Кировска Денис Морозов выехал в больницу, где находятся пострадавшие. Обстоятельства ДТП взяты на контроль. Прокуратура проверит, соблюдал ли перевозчик правила безопасности.
Ранее, 11 июля, на автодороге Кузайкино — Нурлат в Татарстане произошло ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Самара — Набережные Челны. Водитель не справился с управлением, автобус выехал в кювет и перевернулся. По данным регионального управления МЧС, в результате ДТП пострадали 15 человек. Как уточнили в Минздраве республики, девять пострадавших были госпитализированы.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».