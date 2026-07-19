Кузов разорвало: фото страшной аварии, в которой погибла воронежская семья

Кроме того, выяснилось, что за последние 12 месяцев водитель внедорожника более 30 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения — в основном по статье 12.9 КоАП, связанной с превышением скорости. Точные обстоятельства и причины аварии установит следствие в рамках уголовного дела, которое уже возбуждено по факту этой трагедии (видео).