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Кузов разорвало: фото страшной аварии, в которой погибла воронежская семья

Погибли муж с женой и двое детей.. Вечером 17 июля, в 20:15, на 56-м километре трассы, соединяющей Тамбов и Пензу, в границах Рассказовского округа Тамбовской области, произошла авария, унесшая жизни целой семьи. За рулём автомобиля BMW X5 находился 44-летний мужчина, проживающий в Воронеже. Он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик SITRAK C7H с прицепом-рефрижератором марки КРОНЕ SD.

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Вечером 17 июля, в 20:15, на 56-м километре трассы, соединяющей Тамбов и Пензу, в границах Рассказовского округа Тамбовской области, произошла авария, унесшая жизни целой семьи.

За рулём автомобиля BMW X5 находился 44-летний мужчина, проживающий в Воронеже. Он выехал на встречную полосу — манёвр, который правилами не запрещён — и врезался в грузовик SITRAK C7H с прицепом-рефрижератором марки КРОНЕ SD. Грузовиком управлял водитель 1970 года рождения, который двигался по своей полосе в противоположном направлении.

Водитель внедорожника, его жена и двое сыновей — мальчики девяти и шести лет — погибли на месте, до прибытия медиков. Также в результате столкновения пострадал водитель грузового автомобиля, он остался жив.

Одной из причин ДТП стала чрезмерная скорость: грузовик получил серьёзные повреждения, а кузов BMW был полностью разорван.

Кроме того, выяснилось, что за последние 12 месяцев водитель внедорожника более 30 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения — в основном по статье 12.9 КоАП, связанной с превышением скорости. Точные обстоятельства и причины аварии установит следствие в рамках уголовного дела, которое уже возбуждено по факту этой трагедии (видео).

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