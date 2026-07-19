В Северодвинске возведут два дома для расселения аварийного жилья

Строительство двух многоквартирных домов для расселения аварийного жилого фонда ведется в Северодвинске Архангельской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Объекты расположены на пересечениях Беломорского проспекта с улицами Торцева и Республиканской. Оба дома пятиэтажные, угловые, с фасадами, облицованными кирпичом. На стройплощадках завершается формирование свайных полей.
При строительстве применяются разные технологии. В доме на пересечении Беломорского проспекта с улицей Торцева будет 102 квартиры. Для погружения свай используется максимально щадящий для окрестных домов метод — вдавливание. А в доме на пересечении с улицей Республиканской — 114 квартир. Там сейчас завершается погружение свай с использованием метода предварительного лидерного бурения. Параллельно идет заливка ростверков, в сентябре планируют начать кирпичную кладку стен.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.