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В Северодвинске возведут два дома для расселения аварийного жилья

На стройплощадках уже завершается формирование свайных полей.

Строительство двух многоквартирных домов для расселения аварийного жилого фонда ведется в Северодвинске Архангельской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Объекты расположены на пересечениях Беломорского проспекта с улицами Торцева и Республиканской. Оба дома пятиэтажные, угловые, с фасадами, облицованными кирпичом. На стройплощадках завершается формирование свайных полей.

При строительстве применяются разные технологии. В доме на пересечении Беломорского проспекта с улицей Торцева будет 102 квартиры. Для погружения свай используется максимально щадящий для окрестных домов метод — вдавливание. А в доме на пересечении с улицей Республиканской — 114 квартир. Там сейчас завершается погружение свай с использованием метода предварительного лидерного бурения. Параллельно идет заливка ростверков, в сентябре планируют начать кирпичную кладку стен.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.