В Северодвинске возведут два дома для расселения аварийного жилья

При строительстве применяются разные технологии. В доме на пересечении Беломорского проспекта с улицей Торцева будет 102 квартиры. Для погружения свай используется максимально щадящий для окрестных домов метод — вдавливание. А в доме на пересечении с улицей Республиканской — 114 квартир. Там сейчас завершается погружение свай с использованием метода предварительного лидерного бурения. Параллельно идет заливка ростверков, в сентябре планируют начать кирпичную кладку стен.