Отключение света в Волгограде 20 июля

Свет отключат в пяти районах Волгограда в понедельник, 20 июля.
В Дзержинском районе электричества не будет с 09:00 до 17:00 на улице Хорошева, 18б, работать не смогут в компании «Дельта».
В Кировском районе в это же время не смогут воспользоваться электроприборами по адресам:
пер. Советский д.4−34,
ул. Мингечаурская д.35−51 д.26−32,
ул. Абганеровская д.82−110 д.82а д.110б д.124−126 д.114−122,
пер. Мраморный д.17−45 д.20−42,
пер. Гжатский д.1−5а,
пер. Майский-II д. 3,
ул. Строительная д.26−68 д.9а-41 д.1−9 д.2−24,
ул. Кизиловая д.85−87 д.42−46,
ул. Кленовая д.43−59 д.48−82,
пер. Дашавский д.1−19 д.4−22,
ул. Красных Партизан д.65−109 д. 66,
пер. Воткинский д.2−4 д.1−9а,
пер. Октябрьский д.2−10 д.1−11.
Ограничения коснутся ритуального предприятия «Память» и компании «Элион», а также религиозной организации православный приход храма преподобного Никиты Исповедника.
В Краснооктябрьском районе свет отключат на улицах:
ул. Поддубного д.14а,
ул. Бажова д. 11 д. 9 д. 7,
ул. Штеменко д. 53 д. 55,
ул. Гуртьева д. 4,
пр. Ленина д. 141 д. 143.
Подачу электроэнергии ограничат в МФЦ, МКУ МХС, ФЛ Васина И. С.
В Советском районе также в течение рабочего дня электроэнергии не будет в домах на улицах:
пр. Университетский д. 73, д. 71, д. 69,
ул. Краснопресненская д. 17 д. 19,
ул. Петроградская д. 5,
ул. Петроградская д. 7,
пос. Водный ул. Водная, Прибрежная, Орошаемая, Школьная.
Без света останутся колледж нефти и газа, «Царицынский комбинат», ГК «Южные районы Волгограда», «Волгоградгоргаз», комания Фаворит, ИП Пестрецов, ИП Давтян и ИП Казарян.
В Центральном районе электроэнергию не подадут в дома:
ул .Аракская д. 31 д. 35 д. 29 д. 33,
ул. Хорошева д. 20.
ул. Безымянная д. 1.
Электроприборы не будут работать в комитете юстиции, центре хозобеспечения ГУ МВД, ФЛ Халанская А. Н., ИП Габибов Ф. Ш., издательском доме «Все для Вас», ИП Киселева Н. Г.
Горячую воду вернут в дома на ул. Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10, в Кировском районе.