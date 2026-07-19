За один день в Калининградской области спасли двух утопающих

МЧС напомнило жителям региона о запрете купаться в необорудованных для этого местах, попросили не уплывать далеко от берега, объективно оценивать свои возможности, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не нырять в незнакомых местах. Очевидцев происшествий просят звонить по номерам 101 или 112.