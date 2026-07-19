Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одна трагическая секунда: авария унесла жизнь воронежской семьи

В Тамбовской области, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла целая семья — супруги и их двое несовершеннолетних детей.

В Тамбовской области, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла целая семья — супруги и их двое несовершеннолетних детей.

За рулем автомобиля BMW X5 находился 44-летний житель Воронежа. Он совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем SITRAK C7H. Грузовиком управлял 56-летний водитель.

Водитель внедорожника, его супруга и двое сыновей, возрастом 9 и 6 лет, скончались на месте аварии, до прибытия скорой помощи. Водитель грузовика получил травмы, но остался жив.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 17 июля.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше