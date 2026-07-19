Одна трагическая секунда: авария унесла жизнь воронежской семьи

В Тамбовской области, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла целая семья — супруги и их двое несовершеннолетних детей.
За рулем автомобиля BMW X5 находился 44-летний житель Воронежа. Он совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем SITRAK C7H. Грузовиком управлял 56-летний водитель.
Водитель внедорожника, его супруга и двое сыновей, возрастом 9 и 6 лет, скончались на месте аварии, до прибытия скорой помощи. Водитель грузовика получил травмы, но остался жив.
Трагедия произошла вечером в пятницу, 17 июля.
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