Минздрав сказал, что известно о состоянии 11 спасенных и эвакуированных при ночном пожаре в гродненской больнице «Психиатрия — наркология»

Министерство здравоохранения Беларуси сказало, что известно о состоянии 11 спасенных и эвакуированных при ночном пожаре в гродненской больнице «Психиатрия — наркология».
Как мы ранее писали, на пожаре в областном клиническом центре «Психиатрия — наркология» на улице Обухова спасли 11 человек, а еще 254 эвакуировали. Очаг возгорания находился в одной из палат пятого этажа. Все произошло около 3:40. Еще до прибытия спасателей персонал эвакуировал из опасной зоны 5 пациентов, а сотрудники МЧС (а на месте работали 15 единиц техники) благодаря спецмаскам спасли еще шестерых.
Как сообщает Минздрав, всех пострадавших оперативно доставили в Клиническую больницу скорой медпомощи Гродно и госпитализировали в реанимацию, где оказали всю необходимую помощь в полном объеме. Также Минздрава поручил направить в Гродно республиканских специалистов. Это, среди прочих, главный внештатный комбустиолог, завотделением реанимации для ожоговых больных.
«Проведены консультации всех пострадавших, оказана методическая и лечебная помощь, — говорят в госоргане и добавляют: — Состояние пациентов стабилизировано».
Министр здравоохранения Александр Ходжаев посетил госпитализированных пациентов в палатах, затем осмотрел пострадавшее от пожара учреждение. Туда глава Минздрав поручил направить республиканскую комиссию. В целом же, ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения.
Ранее мы писали, что 11-летнего мальчика на сапборде унесло на 1,5 км от берега Минского моря — он несколько раз падал с доски и был обессилен. А в другом случае что трое детей и двое взрослых оказались на тонущем катамаране на Нарочи.