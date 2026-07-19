Минздрав сказал, что известно о состоянии 11 спасенных и эвакуированных при ночном пожаре в гродненской больнице «Психиатрия — наркология»

Как мы ранее писали, на пожаре в областном клиническом центре «Психиатрия — наркология» на улице Обухова спасли 11 человек, а еще 254 эвакуировали. Очаг возгорания находился в одной из палат пятого этажа. Все произошло около 3:40. Еще до прибытия спасателей персонал эвакуировал из опасной зоны 5 пациентов, а сотрудники МЧС (а на месте работали 15 единиц техники) благодаря спецмаскам спасли еще шестерых.