В столице Коми на фестивале «СтарТуй» впервые показали женский скейтбординг

Событие прошло в скейт-парке в микрорайоне «Орбита». В соревнованиях по скейтбордингу, самокатному спорту и по миксу приняли участие 45 спортсменов, в том числе гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска. Впервые в программе был представлен женский скейтбординг — три участницы в возрасте от 8 до 14 лет выступили в отдельном зачете. Победители получили билеты на финал конкурса «КАРДО», который пройдет во Владивостоке.