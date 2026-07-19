В столице Коми на фестивале «СтарТуй» впервые показали женский скейтбординг

Соревнования по самокатному спорту, BMX и скейтбордингу состоялись в Сыктывкаре на фестивале уличной культуры и спорта «СтарТуй». Мероприятие соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Центре обеспечения деятельности администрации главы Республики Коми.
Событие прошло в скейт-парке в микрорайоне «Орбита». В соревнованиях по скейтбордингу, самокатному спорту и по миксу приняли участие 45 спортсменов, в том числе гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска. Впервые в программе был представлен женский скейтбординг — три участницы в возрасте от 8 до 14 лет выступили в отдельном зачете. Победители получили билеты на финал конкурса «КАРДО», который пройдет во Владивостоке.
Экстремалы показали свои лучшие трюки, самые зрелищные элементы и поборолись за признание зрителей и судей. Компания «ЛУКОЙЛ» вручила денежные сертификаты самым опытному скейтбордисту Степану Шебанову и 15-летней Полине Пантелеевой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.