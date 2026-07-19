Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пострадавшем от атак беспилотников порту Таганрога планируют углубить дно

На проект дноуглубления порта Таганрога планируют потратить 42 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

На портале государственных закупок появилась информация о поиске подрядчика для разработки проекта дноуглубительных работ в морском порту Таганрога. Начальная стоимость контракта превышает 42 миллиона рублей.

— Победителю предстоит выполнить инженерные изыскания и подготовить документацию для ремонтных работ на подходном канале и акватории порта на период с 2029 по 2038 годы, — говорится в материалах закупки.

На создание плана и прохождение государственных экспертиз подрядчику отводят 18 месяцев. Сама закупка носит долгосрочный плановый характер для поддержания судоходства и не предполагает немедленного начала работ.

Напомним, 10 июля порт Таганрога пострадал во время массированной воздушной атаки. Как сообщал губернатор, из-за ударов беспилотников там произошло крупное возгорание нефтепродуктов.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше