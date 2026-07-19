Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кузбасской Юрге прошел фестиваль «Равнение на ГТО»

Его участниками стали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и воспитанники военно-патриотического клуба.

Источник: Национальные проекты России

Муниципальный этап фестиваля «Равнение на ГТО» прошел в городе Юрга в Кузбассе в ходе реализации государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города.

Участниками стали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и воспитанники военно-патриотического клуба. В течение двух дней они соревновались в дисциплинах, входящих в нормативы комплекса ГТО. Среди упражнений были бег на 30 и 60 метров, наклоны вперед, прыжки в длину с места и поднимание туловища.

«Каждый участник выложился по максимуму. Ребята из военно-патриотического клуба продемонстрировали отличную дисциплину и подготовку, а мальчишки и девчонки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, проявили невероятную волю к победе, заслужив искреннее уважение судей и зрителей», — сообщила руководитель Центра тестирования ГТО Алена Забелина.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.