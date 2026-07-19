В кузбасской Юрге прошел фестиваль «Равнение на ГТО»

Участниками стали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и воспитанники военно-патриотического клуба. В течение двух дней они соревновались в дисциплинах, входящих в нормативы комплекса ГТО. Среди упражнений были бег на 30 и 60 метров, наклоны вперед, прыжки в длину с места и поднимание туловища.