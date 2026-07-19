В кузбасской Юрге прошел фестиваль «Равнение на ГТО»

Муниципальный этап фестиваля «Равнение на ГТО» прошел в городе Юрга в Кузбассе в ходе реализации государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города.
Участниками стали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и воспитанники военно-патриотического клуба. В течение двух дней они соревновались в дисциплинах, входящих в нормативы комплекса ГТО. Среди упражнений были бег на 30 и 60 метров, наклоны вперед, прыжки в длину с места и поднимание туловища.
«Каждый участник выложился по максимуму. Ребята из военно-патриотического клуба продемонстрировали отличную дисциплину и подготовку, а мальчишки и девчонки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, проявили невероятную волю к победе, заслужив искреннее уважение судей и зрителей», — сообщила руководитель Центра тестирования ГТО Алена Забелина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.