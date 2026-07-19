В Красноярском крае стартует проект «Енисейский экспресс»

Проект «Енисейский экспресс» стартует 22 июля в селе Сухобузимском и завершится 3 сентября в селе Новоселово Красноярского края. Как сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона, тематика инициативы объединяет Год единства народов России и нацпроект «Семья».
По словам министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова, «Енисейский экспресс» позволяет жителям края, не покидая родных мест, принять участие в развивающих и образовательных программах, увидеть выступления лучших артистов и коллективов региона. Социально-культурный маршрут охватывает 17 муниципальных образований и включает мероприятия, посвященные участникам спецоперации. Лозунг мероприятия: «Сила России — в единстве семьи».
Например, в муниципалитеты отправится художественная выставка «Лица наших Героев» с портретами участников СВО, созданными красноярскими художниками по эскизам члена Союза художников России Сергея Назарова. Актер и режиссер Алексей Максименко представит моноспектакль для детей «Сказание о настоящих богатырях». Будут работать консультационные площадки Социального фонда, агентства труда и занятости края, фонда «Защитники Отечества».
Члены Союза писателей России проведут творческие встречи. Российское общество «Знание» организует лекции. Сеть «Губернские аптеки» проведет бесплатные экспресс-обследования, а клуб «Богатырская застава» организует семейный фестиваль «Легенда Сибири». Также жителей ждут спортивные соревнования, мастер-классы по курешу, лапте, мас-рестлингу и площадка ГТО. В финале каждого дня состоится концерт «Единый край — единая Россия».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.