Певица МакSим сообщила о смерти отца после тяжелой болезни

— Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак четвертой стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз — это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь все же взяла свое. Покойся с миром. Ты навсегда останешься в моем сердце. Люблю тебя и буду помнить всегда, — написала исполнительница в личном блоге.