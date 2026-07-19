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Певица МакSим сообщила о смерти отца после тяжелой болезни

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, сообщила в личном блоге в социальных сетях о смерти своего отца Сергея Абросимова. По ее словам, он скончался после тяжелой болезни.

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, сообщила в личном блоге в социальных сетях о смерти своего отца Сергея Абросимова. По ее словам, он скончался после тяжелой болезни.

Артистка рассказала, что узнала о трагедии незадолго до выхода на сцену в Москве.

— Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак четвертой стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз — это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь все же взяла свое. Покойся с миром. Ты навсегда останешься в моем сердце. Люблю тебя и буду помнить всегда, — написала исполнительница в личном блоге.

Похороны прошли в Казани в воскресенье, 19 июля.

Еще в 2018 году МакSим написала пост, который посвятила своему отцу. На опубликованной видеозаписи Абросимов играет на гитаре. Его дочь сопроводила кадры комментариями: певица сообщила общественности о том, что мужчина уже прошел 27 процедур облучения и 18 курсов химиотерапии. Артистка гордилась стойкостью отца и радовалась его выздоровлению.