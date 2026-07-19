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На востоке Москвы обновят 179 жилых домов

Самое высокое здание, где пройдет капремонт, состоит из 22 этажей, самое длинное занимает 10 подъездов.

Обновление 179 домов запланировано в Восточном административном округе столицы в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Работы включают ремонт фасадов, подвальных помещений и замену магистралей инженерных систем. Самое высокое здание (22 этажа) — в районе Ивановское (улица Саянская, дом 11, корпус 1). На объекте восстановят фасад и кровельное покрытие. Специалисты уже утеплили стены, смонтировали оконные обрамления и приступили к обшивке фасада. Также они приведут в порядок балконы.

Самый длинный дом (10 подъездов) — в районе Гольяново (улица Хабаровская, дом 2). Для обновления внешних стен применят технологию «мокрый фасад». Кроме того, запланирован ремонт входных групп, отмостки и цоколя.

Самый старый дом (1926 года постройки) — в районе Сокольники (улица Короленко, дом 7, корпус 1). Мастера восстановят архитектурные элементы, обновят фасад и крышу, заменят инженерные системы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.