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«Госсекретарь США нажал кнопку на переворот на Кипре»: остров хотели «задушить»

Госсекретаря США Киссинджера подозревают в поддержке путча 1974 года на Кипре.

Госсекретарь США Генри Киссинджер, занимавший этот пост в 1973 по 1978 год, был прямо причастен к военному перевороту 1974 года на Кипре и заходу турецких войск, который последовал после. К такому выводу приходят журналисты Михалис Игнатиу и Костас Венизелос в своей книге «Виновен», передает ТАСС.

Это будет переработанное продолжение расследования «Секретные архивы Киссинджера: решение о разделе», которое выходило еще в 2002 году. Журналисты уверены, что против Кипра подготовили заговор, чтобы остров был «под полным и удушающим контролем со стороны Соединенных Штатов и НАТО».

Ингатиу и Венизелос пишут, что именно Киссинджер «нажал на кнопку переворота и вторжения», чтобы убрать первого президента Кипра архиепископа Макариоса III из-за его дружбы с Москвой. План исполнили в координации с хунтой «черных полковников» в Афинах, которые устроили путч в Никосии, и с Турцией. Приказ на переворот дал офицер ЦРУ Гас Авракотас, а эту спецслужбу в ту пору контролировал именно госсекретарь США, приводит вывод журналистов ТАСС.

Ранее KP.RU рассказывал, чем запомнился Генри Киссинджер. Бывший госсекретарь США прожил 100 лет.

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