«Госсекретарь США нажал кнопку на переворот на Кипре»: остров хотели «задушить»

Ингатиу и Венизелос пишут, что именно Киссинджер «нажал на кнопку переворота и вторжения», чтобы убрать первого президента Кипра архиепископа Макариоса III из-за его дружбы с Москвой. План исполнили в координации с хунтой «черных полковников» в Афинах, которые устроили путч в Никосии, и с Турцией. Приказ на переворот дал офицер ЦРУ Гас Авракотас, а эту спецслужбу в ту пору контролировал именно госсекретарь США, приводит вывод журналистов ТАСС.