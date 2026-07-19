На Оке один человек погиб при столкновении теплохода с лодкой

В Нижегородской области пассажирский теплоход столкнулся с рыбацкой лодкой, в результате чего погиб мужчина, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Трагедия произошла днем 19 июля на реке Оке вблизи деревни Погорелки Павловского района.
«Теплоход “Валдай 45 ₽-4”, следовавший по маршруту “Павлово — Н. Новгород”, на судовом ходу совершил наезд на рыбацкую лодку. В результате происшествия находившийся в лодке мужчина погиб», — говорится в сообщении.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения.
В начале июня на реке Каме в Каракулинском районе Удмуртии произошло столкновение моторной лодки и самоходного грузового теплохода. Как сообщало МЧС по региону, трагедия случилась в темное время суток. Водитель лодки, пересекая судовой ход, не заметил приближающийся грузовой теплоход. Произошел удар левым бортом по носовой части маломерного судна. Управлявший лодкой 38-летний мужчина погиб.
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