Bild: в Германии зафиксировали резкий скачок цен на бензин

В Германии зафиксирован новый скачок цен на бензин и дизельное топливо. Причиной стало очередное обострение конфликта вокруг Ирана, сообщает газета Bild.
По данным издания, 19 июля литр бензина Super в среднем по стране стоил €2,328, бензин E10 — €2,274, дизель — €2,305. За неделю дизель подорожал на 6,7 цента за литр. Заправка полного бака объемом 50 литров обходится водителям примерно в €115, а бензином Super — более чем в €116.
Как отмечают журналисты германского издания, усиливаются опасения, что поставки нефти из Персидского залива могут полностью прекратиться. Рост цен на нефть также вызывает опасения по поводу инфляции и нагрузки на мировую экономику. В Германии уже перестала действовать временная топливная скидка, которая снижала налоги на бензин и дизель на 17 центов за литр в мае и июне. Сейчас операторам АЗС разрешено повышать цены только один раз в день — в 12:00.
Между тем, цены на бензин растут и в США из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Средняя цена галлона дизельного топлива превысила $5, а бензина достигла почти $4, вернувшись к показателям, которые были до подписания меморандума между США и Ираном в июне. Год назад цена дизеля была почти на $1,25 меньше.