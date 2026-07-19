Bild: в Германии зафиксировали резкий скачок цен на бензин

Как отмечают журналисты германского издания, усиливаются опасения, что поставки нефти из Персидского залива могут полностью прекратиться. Рост цен на нефть также вызывает опасения по поводу инфляции и нагрузки на мировую экономику. В Германии уже перестала действовать временная топливная скидка, которая снижала налоги на бензин и дизель на 17 центов за литр в мае и июне. Сейчас операторам АЗС разрешено повышать цены только один раз в день — в 12:00.