Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области рыбак погиб при столкновении лодки с теплоходом

В Нижегородской области рыбак погиб при столкновении лодки с пассажирским судном.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Рыбак на лодке погиб при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях в Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, днем 19 июля на реке Ока вблизи деревни Погорелки Павловского района пассажирский теплоход «Валдай 45 ₽-4», следовавший по маршруту Павлово — Нижний Новгород, на судовом ходу совершил наезд на рыбацкую лодку.

«В результате происшествия находившийся в лодке мужчина погиб», — говорится в сообщении.

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения.