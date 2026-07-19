В Нижегородской области рыбак погиб при столкновении лодки с теплоходом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Рыбак на лодке погиб при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях в Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, днем 19 июля на реке Ока вблизи деревни Погорелки Павловского района пассажирский теплоход «Валдай 45 ₽-4», следовавший по маршруту Павлово — Нижний Новгород, на судовом ходу совершил наезд на рыбацкую лодку.
«В результате происшествия находившийся в лодке мужчина погиб», — говорится в сообщении.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения.