Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратовской области подвели итоги конкурса социальных проектов

В число победителей вошла инициатива регионального профсоюза работников АПК.

Источник: Национальные проекты России

Инициатива Саратовской областной организации профсоюза работников АПК РФ «ПрофАгроЛеди. Забота на работе» вошел в число победителей областного конкурса социальных проектов некоммерческих организаций 2026 года, что соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Проект предусматривает цикл мероприятий для женщин, работающих в АПК и состоящих в профсоюзе: выступления экспертов в области здравоохранения, аграрной сферы и общественных деятелей, а также медицинские осмотры и оздоровительные процедуры. Всего на конкурс поступила 163 заявки из 23 районов области.

В агропромышленном комплексе области трудятся более 18 тысяч женщин. Партнерами проекта выступили министерство сельского хозяйства области, Саратовский областной центр общественного здоровья, «Омега клиник» и профсоюзный санаторий «Октябрьское Ущелье».

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.