В Саратовской области подвели итоги конкурса социальных проектов

Инициатива Саратовской областной организации профсоюза работников АПК РФ «ПрофАгроЛеди. Забота на работе» вошел в число победителей областного конкурса социальных проектов некоммерческих организаций 2026 года, что соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Проект предусматривает цикл мероприятий для женщин, работающих в АПК и состоящих в профсоюзе: выступления экспертов в области здравоохранения, аграрной сферы и общественных деятелей, а также медицинские осмотры и оздоровительные процедуры. Всего на конкурс поступила 163 заявки из 23 районов области.
В агропромышленном комплексе области трудятся более 18 тысяч женщин. Партнерами проекта выступили министерство сельского хозяйства области, Саратовский областной центр общественного здоровья, «Омега клиник» и профсоюзный санаторий «Октябрьское Ущелье».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.