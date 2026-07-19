В поликлинике поселка Запрудня в Подмосковье установили аппарат УЗИ

Поликлиника Запрудненского подразделения Дубненской больницы в Московской области получила УЗИ-аппарат экспертного класса, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Оборудование поступило по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Новый аппарат позволяет проводить полный комплекс исследований внутренних органов в сферах урологии, гинекологии, кардиологии и других направлениях. Он оснащен пятью специализированными датчиками, крупным дисплеем и сенсорной панелью управления, повышающей удобство и скорость работы врача. Ключевым преимуществом стала высокая точность диагностики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.