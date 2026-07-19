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FT: Евросоюз столкнулся с крахом внутренней поддержки новых санкций против РФ

В Европейском союзе (ЕС) наблюдается снижение поддержки новых санкций против России, поскольку страны — участницы объединения осознают последствия соответствующих мер для экономики и бизнеса. Об этом заявила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

В Европейском союзе (ЕС) наблюдается снижение поддержки новых санкций против России, поскольку страны — участницы объединения осознают последствия соответствующих мер для экономики и бизнеса. Об этом заявила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

— ЕС сталкивается с коллапсом поддержки новых экономических санкций против России, так как столицы стран отказываются выступать за меры, которые могли бы нанести урон их корпоративным гигантам, — сказано в материале.

По информации издания, ряд государств, включая Грецию, Францию, Италию, Германию, Австрию и Португалию, требуют исключений из 21-го пакета санкций либо блокируют предложения Брюсселя. ЕС достиг «пика» санкционных возможностей, считают авторы публикации.

Совет Евросоюза 7 июля расширил список санкций в рамках действующего с 2014 года режима индивидуальных ограничительных мер против России. Под ограничениями оказались председатель совета директоров группы компаний ABS Electro Ирина Харисова, а также пять российских организаций. ЕС впервые применил новый вид санкций — «за удары по Киеву».

15 июля Греция заблокировала согласование 21-го пакета санкций ЕС в отношении РФ, выступив против предложения Еврокомиссии о запрете на транспортировку российского сжиженного природного газа.

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