Катя Лель заявила, что ИИ создала другая цивилизация, которая управляет людьми

Президент России Владимир Путин присвоил Кате Лель звание «Заслуженный артист Российской Федерации» 10 февраля прошлого года. Певица завоевала фан-базу не только в России, но и за рубежом — социальные сети полны роликами, снятыми под хит Лель «Мой мармеладный». Как артистка стала популярной в начале нулевых и вновь оказалась на волне славы в 20-е годы XXI века и как она отнеслась к присвоению почетного звания — в материале «Вечерней Москвы».