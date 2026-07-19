Российская певица и автор песен Катя Лель во время интервью с журналистами поделилась своей версией происхождения искусственного интеллекта (ИИ).
По мнению знаменитости, ИИ создала другая цивилизация.
— Я считаю, что ИИ придумала другая цивилизация, которая управляет человечеством, — заявила исполнительница.
Ранее Катя Лель предупредила россиян, что в следующем году на человечество могут напасть инопланетяне. По ее словам, людям не нужно тщательно готовиться к предстоящему событию. Несмотря на это, его следует принять «с благодарностью». Скорый контакт с другими цивилизациями она считает потрясающей новостью.
Президент России Владимир Путин присвоил Кате Лель звание «Заслуженный артист Российской Федерации» 10 февраля прошлого года. Певица завоевала фан-базу не только в России, но и за рубежом — социальные сети полны роликами, снятыми под хит Лель «Мой мармеладный». Как артистка стала популярной в начале нулевых и вновь оказалась на волне славы в 20-е годы XXI века и как она отнеслась к присвоению почетного звания — в материале «Вечерней Москвы».