Welt: Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе

Украинский конфликт вступает в решающую фазу, поскольку Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов, пишет Welt. Отмечается, что раскол в «коалиции желающих» уже становится заметен: премьер-министр Болгарии Румен Радев недавно отказался от участия в ней, а Польша до сих пор не подтвердила своё присоединение к коалиции по противоракетной обороне.
Одновременно с этим заканчивается срок правления французского лидера Эммануэля Макрона, а также уходит с поста британский премьер Кира Стармера, кроме того, приближаются выборы в ряде стран. Как отмечает издание, их преемники могут оказаться гораздо менее благосклонными к Киеву.
«Ближайшие месяцы станут критическими для страны. Не менее важны решения, которые союзники примут до наступления зимы», — подытоживают журналисты издания. Также указывается, что, несмотря на применение беспилотников, Украина остаётся беззащитной перед волнами российских ударов баллистическими ракетами.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что баллистическая атака ВС России в ночь на 19 июля на цели в Киеве стала «одной из самых массированных». По его словам, по украинской столице выпущены десятки ракет, атакованы склады и логистический объект в Бучанском районе, прилёты зафиксированы в Одессе и Запорожье.