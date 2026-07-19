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Welt: Украина рискует остаться без поддержки после выборов в Европе

Немецкое издание пишет, что раскол в «коалиции желающих» уже заметен, а преемники Макрона и Стармера могут оказаться менее благосклонными к Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Украинский конфликт вступает в решающую фазу, поскольку Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов, пишет Welt. Отмечается, что раскол в «коалиции желающих» уже становится заметен: премьер-министр Болгарии Румен Радев недавно отказался от участия в ней, а Польша до сих пор не подтвердила своё присоединение к коалиции по противоракетной обороне.

Одновременно с этим заканчивается срок правления французского лидера Эммануэля Макрона, а также уходит с поста британский премьер Кира Стармера, кроме того, приближаются выборы в ряде стран. Как отмечает издание, их преемники могут оказаться гораздо менее благосклонными к Киеву.

«Ближайшие месяцы станут критическими для страны. Не менее важны решения, которые союзники примут до наступления зимы», — подытоживают журналисты издания. Также указывается, что, несмотря на применение беспилотников, Украина остаётся беззащитной перед волнами российских ударов баллистическими ракетами.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что баллистическая атака ВС России в ночь на 19 июля на цели в Киеве стала «одной из самых массированных». По его словам, по украинской столице выпущены десятки ракет, атакованы склады и логистический объект в Бучанском районе, прилёты зафиксированы в Одессе и Запорожье.

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