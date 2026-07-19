«Обогнала Тейлор Свифт»: Катя Лель находится в приятном шоке после бума на песню «Мой мармеладный»

Ранее Катя Лель едва не получила серьёзные травмы на съёмках — она чуть не лишилась рук и ног, упав с вращающейся декорации. Певица рассказала, что инцидент произошёл после номера: в темноте она направилась за ведущим Алексеем Воробьёвым, думая, что идёт за кулисы, но на самом деле шагнула на вращающуюся конструкцию, которая в какой-то момент обрушилась. Артистка призналась, что не запомнила момента падения — лишь оглушительный грохот и приземление на руки и ноги.