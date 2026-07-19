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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова объявила о помолвке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выходит замуж.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выходит замуж. О помолвке спортсменка написала в своих соцсетях.

Фигуристка опубликовала фотографию кольца на фоне букета цветов и лаконично подписала дату предложения: 19 июля.

В комментариях поклонники поздравляют фигуристку и выражают шок: Аня раньше не афишировала свою личную жизнь и ничего не рассказывала о своем избраннике.

Щербаковой 22 года, она выиграла золото Олимпиады в 2022 году. После сезона 2021/2022 она больше не выступала на соревнованиях.

Ранее ее подруга по команде, серебряная призерка Олимпиады Александра Трусова призналась, что хочет еще детей, и пожалела, что это нельзя совместить с тренировками.