В Калининграде закрыли незаконный детский лагерь

Установлено, что ООО «Антей» организовало летний клуб для детей, который на самом деле оказывал услуги по отдыху и оздоровлению в лагере с дневным пребыванием. Вместе с тем организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в реестр и приступила к работе без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы.