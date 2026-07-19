В Евросоюзе нарастает сопротивление новым санкционным пакетам против России, пишет Financial Times. Как сообщили изданию европейские дипломаты, имена которых не раскрываются, страны блока всё чаще отказываются поддерживать ограничения, способные нанести ущерб их национальным производителям.
По словам источников, масштаб разногласий внутри ЕС по этому вопросу достиг рекордных значений. Греция, в частности, заблокировала ограничения в отношении российского сжиженного природного газа, аргументируя это тем, что пострадает крупная судоходная компания Dynagas. В свою очередь, Португалия и Германия добивались исключения для российской рыбы из санкционного списка, чтобы не подрывать позиции собственной рыбоперерабатывающей отрасли.
Как отмечает издание, даже для принятия предыдущих ограничений — на сталь, удобрения и алмазы — требовались недели напряжённых переговоров и активное дипломатическое давление на колеблющиеся страны. Теперь же, по данным FT, ситуация только усугубилась.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что внешнее давление не остановило развитие страны и не помешало ей сохранять курс на достижение целей. По словам российского лидера, противникам не удалось сломить дух наших людей.