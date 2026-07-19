FT: в ЕС растёт нежелание вводить санкции против России из-за потерь в бизнесе

По словам источников, масштаб разногласий внутри ЕС по этому вопросу достиг рекордных значений. Греция, в частности, заблокировала ограничения в отношении российского сжиженного природного газа, аргументируя это тем, что пострадает крупная судоходная компания Dynagas. В свою очередь, Португалия и Германия добивались исключения для российской рыбы из санкционного списка, чтобы не подрывать позиции собственной рыбоперерабатывающей отрасли.