В Ростовской области 20 июля будет солнечно и по-летнему жарко

По прогнозам донских синоптиков, 20 июля 2026 года в Ростовской области ожидается жаркая и преимущественно солнечная погода без осадков. Уточняется, что воздух днём прогреется от +32 до +34 градусов.
Ночью столбик термометра опустится до +19… +21 градусов. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью два — шесть метров в секунду.
Напомним, донское МЧС объявило о штормовом предупреждении 19 и 20 июля 2026 года.
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