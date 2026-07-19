«Одиссея» собрала самую большую среди фильмов Нолана прибыль за первые выходные

По данным издания, кинокартина собрала $124,5 млн почти в 4 тыс. американских кинотеатров. В других странах кассовый сбор «Одиссеи» достиг $139,6 млн. Прибыль посчитали на 73 рынках, уточняет Variety. На 48 из них «Одиссея» стала самым кассовым фильмом господина Нолана в первые выходные проката.