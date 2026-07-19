«Я уже вошла в историю»: Анастасия Волочкова метко ответила хейтерам

Волочкова напомнила, что уже 20 лет приглашает зрителей на свои концерты бесплатно, назвав это «небольшим, но светлым поступком» по отношению к публике. Отвечая тем, кто пытается её обидеть или злословить, Волчкова заявила, что для неё есть неоспоримый факт, который служит щитом.