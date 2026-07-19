Touchline: Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2026 даже в случае поражения в финале

Тем временем ФИФА начала расследование из-за баннера сборной Аргентины, посвященного Фолклендским (Мальвинским) островам. Футболисты вынесли его на поле после победы над англичанами в полуфинале чемпионата мира. При этом ранее в СМИ утверждали, что ФИФА до завершения ЧМ не станет применять санкции к игрокам сборной Аргентины за демонстрацию политического баннера. Дисциплинарное производство будет открыто после финального матча.