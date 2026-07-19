Touchline: Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2026 даже в случае поражения в финале

Технический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) провел заседание, в ходе которого было принято решение о том, что нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси получит «Золотой мяч» чемпионата мира по футболу 2026 года, независимо от исхода финала. Об этом сообщили в The Touchline в социальной сети X.
Спортсмен отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах ЧМ. Аргентинский футболист получал «Золотой мяч» по итогам мировых первенств 2014 и 2022 года.
Финальный матч ЧМ-2026 начнется в 22:00 по московскому времени в воскресенье, 19 июля. За титул поборются сборные Испании и Аргентины.
Тем временем ФИФА начала расследование из-за баннера сборной Аргентины, посвященного Фолклендским (Мальвинским) островам. Футболисты вынесли его на поле после победы над англичанами в полуфинале чемпионата мира. При этом ранее в СМИ утверждали, что ФИФА до завершения ЧМ не станет применять санкции к игрокам сборной Аргентины за демонстрацию политического баннера. Дисциплинарное производство будет открыто после финального матча.