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Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля

С 21 июля в Волгограде в тестовом режиме начнет работать парковка на.

С 21 июля в Волгограде в тестовом режиме начнет работать парковка на пересечении ул. им. генерал-лейтенанта Воронина и ул. им. Володарского, созданная в рамках замещения прежней парковки на Привокзальной площади. В ходе реконструкции этой территории парковка прямо у железнодорожного вокзала, напомним, больше работать в прежнем виде не будет.

— Тестовый режим предусматривает возможность оплаты парковочного места, однако штрафные санкции в случае неоплаты применяться не будут, — указано на сайте Парковки Волгограда.

Напомним, что в июне был подписан контракт на организацию нового парковочного пространства в шаговой доступности от железнодорожного вокзала «Волгоград-1» в границах ул. им. генерал-лейтенанта Воронина, ул. Коммунистическая, ул. Володарского и ул. Порт-Саида. Стоимость работ составляет чуть более 70,8 миллиона рублей.

Все работы, предусмотренные контрактом по организации новой схемы дорожного движения у ж/д вокзала, должны завершиться до 15 августа текущего года.