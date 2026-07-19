Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля

С 21 июля в Волгограде в тестовом режиме начнет работать парковка на пересечении ул. им. генерал-лейтенанта Воронина и ул. им. Володарского, созданная в рамках замещения прежней парковки на Привокзальной площади. В ходе реконструкции этой территории парковка прямо у железнодорожного вокзала, напомним, больше работать в прежнем виде не будет.