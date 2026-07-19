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Раскрыто имя избранника олимпийской чемпионки Щербаковой

Избранником олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой стал хоккеист Артем Шакиров.

Избранником олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой стал хоккеист Артем Шакиров. Фото с женихом Анна опубликовала в своих соцсетях.

На снимках Анна и Артем позируют на фоне моря во время отпуска. Также Анна показала букет роз и помолвочное кольцо.

Артему Шакирову 27 лет. Судя по данным на спортивных сайтах, ранее, в 2019 году, молодой человек выступал за ХК «Рязань». Играет ли он за какую-то команду сейчас, информации нет.

Щербаковой 22 года, она выиграла золото Олимпиады в 2022 году.