Раскрыто имя избранника олимпийской чемпионки Щербаковой

Избранником олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой стал хоккеист Артем Шакиров. Фото с женихом Анна опубликовала в своих соцсетях.
На снимках Анна и Артем позируют на фоне моря во время отпуска. Также Анна показала букет роз и помолвочное кольцо.
Артему Шакирову 27 лет. Судя по данным на спортивных сайтах, ранее, в 2019 году, молодой человек выступал за ХК «Рязань». Играет ли он за какую-то команду сейчас, информации нет.
Щербаковой 22 года, она выиграла золото Олимпиады в 2022 году.