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В Ростове возбудили уголовное дело после вооруженного конфликта в центре города

На ранивших охранника в центре Ростова мужчин завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после вооруженного конфликта со стрельбой в центре города. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.

— В отношении оперативно задержанных мужчин заведено дело по статье о хулиганстве. Ими оказались жители Ростова и Батайска в возрасте 32 и 34 лет, — пояснили в ведомстве.

Правоохранители установили, что во время потасовки у развлекательного заведения оба участника пустили в ход травматическое оружие. Мужчины имели официальные разрешения на пистолеты. Для поимки стрелявших полицейские опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, в результате инцидента ранения получили два человека. Одного из участников доставили в больницу, а пострадавший охранник заведения от госпитализации отказался.

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