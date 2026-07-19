В Ростове возбудили уголовное дело после вооруженного конфликта в центре города

Правоохранители установили, что во время потасовки у развлекательного заведения оба участника пустили в ход травматическое оружие. Мужчины имели официальные разрешения на пистолеты. Для поимки стрелявших полицейские опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.