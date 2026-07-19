Фигуристка Анна Щербакова сообщила о помолвке с хоккеистом Артемом Шакировым

22-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила о помолвке с 27-летним хоккеистом Артемом Шакировым. Радостной новостью девушка поделилась в воскресенье, 19 июля, в социальных сетях.
Спортсменка показала помолвочное кольцо, а также впервые представила своего избранника. До этого пара не публиковала совместных снимков и никак не комментировала свои отношения.
— 19.07.26, — подписала фигуристка фотографию с украшением в своем Telegram-канале, сопроводив снимок эмодзи в виде кольца и красного сердца.
Ранее чемпионка России по художественной гимнастике Анна Попова сообщила о замужестве. Спортсменка опубликовала в социальных сетях кадры с церемонии бракосочетания. Избранником девушки стал 26-летний хоккеист тольяттинской «Лады» Павел Гоголев. По словам гимнастки, свадьба состоялась 17 июля.
До этого российская актриса Анна Старшенбаум, известная по роли в фильме «Эскортница», сообщила, что заключила брак с IT-специалистом и предпринимателем Даниилом Наумовым. Артистка отметила, что они «спустились в пижамах» в ближайший МФЦ у дома и без очереди расписались.