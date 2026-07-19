Фигуристка Анна Щербакова сообщила о помолвке с хоккеистом Артемом Шакировым

До этого российская актриса Анна Старшенбаум, известная по роли в фильме «Эскортница», сообщила, что заключила брак с IT-специалистом и предпринимателем Даниилом Наумовым. Артистка отметила, что они «спустились в пижамах» в ближайший МФЦ у дома и без очереди расписались.