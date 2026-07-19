Бывшая жена режиссера Котта рассказала о деньгах в новом браке

Актриса Анна Цуканова-Котт, которая, как известно, была в браке с режиссером Александром Коттом, снова вышла замуж. Только теперь за продюсера. В новых отношениях она начала по-другому относиться к семейному бюджету и деньгам. Цуканова начала копить. Подробностями она поделилась с журналистами.