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Бывшая жена режиссера Котта рассказала о деньгах в новом браке

Актриса Анна Цуканова-Котт, которая, как известно, была в браке с режиссером Александром Коттом, снова вышла замуж. Только теперь за продюсера. В новых отношениях она начала по-другому относиться к семейному бюджету и деньгам. Цуканова начала копить. Подробностями она поделилась с журналистами.

Актриса Анна Цуканова-Котт, которая, как известно, была в браке с режиссером Александром Коттом, снова вышла замуж. Только теперь за продюсера. В новых отношениях она начала по-другому относиться к семейному бюджету и деньгам. Цуканова начала копить. Подробностями она поделилась с журналистами.