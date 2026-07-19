«Ни тверк, ни рэп искусством не являются»: Лоза прошёлся по музыкальному вкусу молодёжи

Ранее артист опроверг слухи о личном знакомстве с Татьяной Куртуковой. Эта исполнительница прославилась благодаря хиту «Матушка-земля». Лоза заверил публику, что никогда не встречался с ней лично и не вёл с ней переписку. Композитор подтвердил, что действительно предлагал свою композицию «Ёлочки-сосёночки». Однако все переговоры он вёл исключительно с представителями певицы.