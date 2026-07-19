Месси и Ямаль выйдут в старте Аргентины и Испании в финале ЧМ-2026

Ранее сообщалось, что за три дня до финала чемпионата мира испанские футболисты Педро Порро и Ламин Ямаль занимались по индивидуальной программе из-за недомогания после полуфинала с французами. Ямаль тренировался с повязкой на левом бедре, а тренерский штаб решил не рисковать их здоровьем. Их отсутствие в общей группе расценили как меру предосторожности.