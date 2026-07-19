Реабилитолог Коновалова назвала пять способов снять цифровую перегрузку

Постоянный поток уведомлений, новостей, чатов и экранного времени перегружает нервную систему у взрослых и детей, рассказала KP.RU кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог Мария Коновалова.
По словам специалиста, современный человек все чаще взаимодействует с миром через телефон, мессенджеры и другие цифровые посредники. При этом живого общения, прогулок, ручной работы и прямого контакта с реальностью становится меньше, из-за чего мозг быстрее устает.
Одним из быстрых способов вернуть нервную систему в спокойное состояние Коновалова назвала дыхание «квадрат». Нужно сделать вдох через нос на четыре счета, задержать дыхание на четыре счета, мягко выдохнуть через рот и снова выдержать паузу. Повторять упражнение можно 3−7 минут.
Также эксперт советует мягко массировать ушные раковины, особенно мочку, внешний край уха и зону у входа в слуховой проход. По ее словам, такие движения помогают улучшить кровообращение, снизить нервное напряжение и повысить устойчивость к стрессу.
Еще одно упражнение — массаж средней линии лба. Нужно несколько раз провести пальцами от точки между бровями к линии роста волос. Эта зона связана с вниманием и эмоциональной регуляцией, поэтому такой прием помогает снизить умственную нагрузку.
Коновалова также рекомендует разминать ладони, пальцы и ногтевые пластины, а затем слегка постукивать пальцами друг о друга. При желании можно использовать одну-две капли эфирного масла цитрусовых, поскольку запахи воздействуют на лимбическую систему, связанную с эмоциями и восстановлением.
Пятым способом реабилитолог назвала прогревание позвоночника. Для этого подойдут теплый душ, грелка, теплые руки или легкий массаж с маслом. Даже 5−10 минут такой процедуры помогают снять мышечный спазм, улучшить кровоток и поддержать процессы восстановления. Главное, по словам Коноваловой, делать эти действия регулярно и с удовольствием.