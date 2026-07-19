Куртукова, Дора и Самойлова с детьми зажгли на VK Fest 2026 в Москве — фоторепортаж Life.ru

Ранее балерина Анастасия Волочкова в беседе с корреспондентом Life.ru на фестивале VK Fest затронула тему своего статуса и взаимодействия с аудиторией. Артистка призналась, что ей важнее запоминаться не скандалами и шумом, а содержательными действиями — будь то масштабные проекты или скромные, но значимые жесты. Она также напомнила, что на протяжении 20 лет её выступления остаются бесплатными для зрителей — и это, по её словам, «пусть небольшой, но очень светлый вклад».