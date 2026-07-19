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Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина стартовал в Нью-Джерси

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года стартовал в американском Нью-Джерси в 22:00 по московскому времени в воскресенье, 19 июля. В битве за трофей сошлись сборные Испании и Аргентины.

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года стартовал в американском Нью-Джерси в 22:00 по московскому времени в воскресенье, 19 июля. В битве за трофей сошлись сборные Испании и Аргентины.

Стартовый состав сборной Испании: Унай Симон (вратарь), Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Родри (капитан), Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Даниэль Ольмо, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль, Педро Порро и Эмерик Ляпорт.

Стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес (вратарь), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Алексис Макалистер, Николас Гонсалес, Родриго Де Пауль, Гонсало Монтиель, Энцо Фернандес, Лионель Месси (капитан) и Хулиан Альварес.

Команды встречались 14 раз. Они одержали по шесть побед и дважды сыграли вничью. В последний раз испанцы играли с аргентинцами в товарищеском матче в 2018 году и победили со счетом 6:1.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счетом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Ранее в The Touchline сообщили, что технический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) провел заседание, в ходе которого было принято решение о том, что нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2026, независимо от исхода финала.

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