Известная актриса призвала коллег не терпеть домогательства в Голливуде

По словам Хеди, сложившийся дисбаланс сил работает таким образом, что актрисы долгое время вынуждены были молчать, чтобы не потерять работу. Она отметила, что карьера может быть полностью разрушена из-за одного человека, которому по неизвестным причинам всё сходит с рук. Как добавила артистка, лишь с началом движения #MeToo в 2017 году индустрия осознала масштаб проблемы.