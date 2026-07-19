В США хотят вывести на орбиту зеркала для освещения Земли

Американская компания Reflect Orbital объявила о планах вывести на орбиту зеркала, которые смогут отражать солнечный свет на ночную сторону Земли, пишет KP.RU.
По данным издания, проект уже получил одобрение Федеральной комиссии по связи США. Запуск может состояться уже этим летом.
Разработчики рассчитывают, что орбитальное зеркало позволит освещать отдельные участки планеты в темное время суток. С Земли такой объект может выглядеть как яркий источник света, похожий на «второе Солнце».
Reflect Orbital базируется в Хоторне, штат Калифорния. Компания продвигает идею использования отраженного солнечного света как дополнительного источника освещения.
Проект вызывает споры из-за возможного влияния на ночное небо, работу астрономов и естественные биоритмы людей и животных.